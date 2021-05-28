О подписании Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Премьер-министром Антигуа и Барбуды Г.Брауном Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня в формате видеоконференции состоялось подписание Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Премьер-министром Антигуа и Барбуды Г.Брауном Договора об основах отношений между нашими странами.

В ходе мероприятия стороны подтвердили дружественный характер российско-антигуанского взаимодействия, обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах, провели «сверку часов» по ряду тем международной и региональной повестки дня, включая развитие диалога России с Карибским сообществом (КАРИКОМ).