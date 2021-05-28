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8.06.2121:52

О подписании Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Премьер-министром Антигуа и Барбуды Г.Брауном Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой

1160-08-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июня в формате видеоконференции состоялось подписание Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Премьер-министром Антигуа и Барбуды Г.Брауном Договора об основах отношений между нашими странами.

В ходе мероприятия стороны подтвердили дружественный характер российско-антигуанского взаимодействия, обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах, провели «сверку часов» по ряду тем международной и региональной повестки дня, включая развитие диалога России с Карибским сообществом (КАРИКОМ).

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