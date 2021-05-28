Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии подписания Договора об основах отношений между Россией и Антигуа и Барбудой, Москва, 8 июня 2021 года

Уважаемый г-н Премьер-Министр,

Рад снова видеть Вас, хотя и в режиме «онлайн». Мы встречались два года назад в Санкт-Петербурге в рамках Вашего участия в очередном Международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мы только что подписали исторический документ – Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой. Это соглашение создает дополнительный фундамент в развитии наших отношений вслед за подписанным нами в июне 2019 г. документом об отмене визовых формальностей при поездках граждан России и Антигуа и Барбуды. Иными словами, теперь у нас есть очень прочная основа как для развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической и иных областях, так и для максимального развития контактов между нашими гражданами, включая туристические, образовательные и иные обмены.

Уверен, что теперь усилия по приданию нашим отношениям максимально широкого характера обретут дополнительную динамику и тем самым подчеркнут значение Антигуа и Барбуды для России в Карибском субрегионе и роль Российской Федерации для Антигуа и Барбуды в развитии ваших внешних связей.

Нацелены на дальнейшее укрепление взаимодействия в области чрезвычайного реагирования, преодоления последствий стихийных бедствий. Будем наращивать образовательные, культурно-гуманитарные обмены, взаимодействие в сфере подготовки кадров как по дипломатической линии, так и для правоохранительных ведомств.

Настроены на продвижение совместных экономических инициатив и инвестиционных проектов.

Хочу отметить близость наших позиций по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, нашу общую приверженность многосторонним началам в мировых делах, центральной роли ООН и соблюдению норм международного права.

Отдельно хочу отметить тот факт, что с июля этого года к Вам переходит председательство в Карибском сообществе (КАРИКОМ), с которым у нас установлены контакты. Мы хотим их углублять. Рассчитываю, что под Вашим председательством мы сможем продвинуть эти отношения по самым разным направлениям.

Хочу также отметить продуктивную работу почетного консула Антигуа и Барбуды в России Дж.Хансена, который присутствует здесь. Рад его приветствовать. Рассчитываем, что постепенно наши друзья из Антигуа и Барбуды будут вести дело к аккредитации полноценного посла в Российской Федерации.

Со своей стороны хотели бы поблагодарить за оперативную выдачу агремана новому послу Российской Федерации С.С.Петровичу, который скоро приступит к работе на Ямайке и обязательно посетит Вашу страну для вручения верительных грамот.

В заключение хочу поздравить Вас с успешной реализацией кампании по вакцинации от COVID-19. Ваша страна занимает одно из ведущих мест на Карибах по проценту вакцинированного населения.

Мы осуществили первые поставки российской вакцины «Спутник V» в Вашу страну. Знаем, что в апреле этот груз в аэропорту встречали Вы лично, г-н Премьер-министр. Готовы продолжать это сотрудничество.

В ноябре Антигуа и Барбуда отмечает 40-летие независимости. Желаю Вам полностью избавиться от коронавируса к этой дате и достичь успехов на других направлениях Вашей ответственной деятельности.

Еще раз большое спасибо, г-н Премьер-министр.