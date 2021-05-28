О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Пакистана в Москве Шафкатом Али-ханом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Исламской Республики Пакистан в Москве Шафката Али-хана по его просьбе.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на активизацию российско-пакистанского сотрудничества в практических областях, а также уплотнение внешнеполитической координации по интересующим стороны международным темам.