О предстоящей встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова со Специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9-10 июня в Москве с визитом будет находиться Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесланд. Запланирована его встреча с Министром иностранных дел России С.В.Лавровым.

В ходе предстоящей беседы состоится подробное обсуждение последних событий вокруг Западного берега р. Иордан и сектора Газа. Особое внимание будет уделено эвентуальным консолидированным шагам по линии ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, нацеленным на формирование необходимых условий для скорейшего налаживания устойчивого переговорного процесса между конфликтующими сторонами. Видим в этом единственный путь недопущения рецидивов вооруженного противостояния.

Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника «квартета» исходит из безальтернативности политического решения всех вопросов окончательного статуса в соответствии с международно-правовой базой ближневосточного урегулирования, включая принцип «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 г. В связи с этим Россия продолжит прилагать активные усилия с тем, чтобы с упором на установленный 21 мая с.г. режим прекращения огня содействовать началу и продвижению прямого диалога между палестинцами и израильтянами.