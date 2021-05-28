Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфом, Москва, 8 июня 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой друг,

Дамы и господа,

Мы рады вас принять с визитом в Российской Федерации.

Рассчитываю на полезные, содержательные переговоры. Наши традиционно дружественные двусторонние отношения продолжают успешно развиваться. Мы чувствуем обоюдный настрой на расширение сотрудничества во всех областях. Конечно, достигнутый уровень нашего практического взаимодействия – далеко не предел. Считаем важным создавать условия для активизации торгово-экономических, инвестиционных связей для реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Целый ряд российских компаний проявляет интерес к работе в Джибути, хотят выйти на соответствующих партнеров в Вашей стране. В этой связи считаем важным содействовать представителям деловых кругов в установлении прямых контактов, тем более мы недавно сформировали Российско-Джибутийский бизнес-клуб. Это хорошая площадка для того, чтобы активно развивать эту работу. В этом же направлении идет недавнее участие делегации Джибути в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где Вы провели очень полезную работу.

Мы готовы продолжить практику нашего сотрудничества в сфере образования – помогать нашим друзьям в Джибути готовить национальные кадры. Новым шагом в этом направлении станет предстоящее завтра подписание Меморандума о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатических исследований МИД Джибути.

Ценим наше взаимодействие по международным делам, где мы занимаем очень близкие, часто совпадающие позиции по ключевым проблемам мироустройства. Российская Федерация и Джибути привержены всем целям и принципам Устава ООН, включая уважение суверенитета, территориальной целостности государств, принцип невмешательства во внутренние дела, урегулирование споров исключительно мирными средствами.

Сегодня, когда бурно развиваются процессы формирования нового, более справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, очень важно не давать возможности преуспеть тем, кто пытается обратить эти процессы вспять. Ключевым здесь является, на наш взгляд, полное уважение права каждого народа самостоятельно определять пути своего развития, свою судьбу.

Мы заинтересованы в продолжении нашей координации в ООН, в оказании друг другу поддержки при рассмотрении соответствующих вопросов.

Россия будет и далее помогать в решении проблем Африки как по линии СБ ООН, так и в рамках наших отношений с Африканским союзом, с субрегиональными организациями на континенте и с отдельными странами. Для нас особую ценность представляют Ваши оценки положения дел на Африканском континенте, особенно в том, что касается многочисленных конфликтов, в частности на Африканском Роге, включая Сомали и Эфиопию, а также в Сахаро-Сахельском регионе.

Сегодня у нас хорошая возможность посмотреть, как выполняются договоренности, достигнутые на первом в истории саммите «Россия-Африка», состоявшемся в г. Сочи в 2019 г. Как договаривались в г. Сочи, предстоит готовиться ко второму саммиту, который намечен на 2022 г. Вчера мы получили Ваши развернутые предложения о том, как Вам виделась бы повестка дня этого мероприятия, какие могли бы быть новые договоренности, достигнутые на очередной встрече в верхах. Мы признательны за интерес наших джибутийских друзей к этому процессу. С удовольствием сегодня обменяемся мнениями на этот счет.