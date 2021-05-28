О консультациях специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России M.Л.Богданова и заместителя Министра иностранных дел Турецкой Республики С.Онала по сирийской и ливийской проблематике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июня в МИД России состоялись российско-турецкие экспертные консультации по Ливии и Сирии. Российскую делегацию возглавил специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов, турецкую – заместитель Министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал.

При обсуждении ситуации в Сирии подтверждена приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности этой страны. Было выражено удовлетворение ходом выполнения российско-турецких договоренностей, направленных на поддержание режима прекращения боевых действий в САР и борьбу с присутствием на ее территории международных террористов до их полной ликвидации. Рассмотрен ход подготовки к XVI Международной встрече по Сирии в «Астанинском формате». Состоялся обмен мнениями о путях содействия активизации межсирийского политического процесса, включая работу Конституционного комитета в Женеве, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В ходе обсуждения ливийской проблематики был отмечен прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом треках в контексте работы переходных органов власти по подготовке к проведению всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря с.г., и в преддверии запланированной на 23 июня с.г. в столице ФРГ министерской встречи по обзору выполнения решений состоявшейся в январе 2020 г. в Берлине Международной конференции по Ливии. Было условлено продолжать регулярный российско-турецкий диалог по комплексу вопросов содействия скорейшему всеобъемлющему урегулированию ливийского кризиса.