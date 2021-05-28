О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России M.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики С.Оналом и специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июня в МИД России состоялась трехсторонняя встреча с участием специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова, заместителя Министра иностранных дел Турецкой Республики С.Онала и спецпосланника Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубиша.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по вопросам ливийского урегулирования акцент был сделан на необходимости консолидации международных усилий под эгидой ООН с целью содействия проведению в Ливии запланированных на 24 декабря с.г. общенациональных выборов. Выражена поддержка ливийским переходным органам власти, которые призваны обеспечить объединение государственных институтов, экономических и финансовых структур, а также вооруженных сил. Подтверждены общие подходы по складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее в преддверии намеченной на 23 июня с.г. в столице ФРГ министерской встречи по обзору выполнения решений состоявшейся в январе 2020 г. в Берлине Международной конференции по Ливии.