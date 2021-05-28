О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом и Министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Х.Маасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом и Министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Х.Маасом.

Министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая с.г. очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата». Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. С.В.Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского саммита» в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям. Министр особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. С российской стороны было отмечено, что любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана.

Были также затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. С.В.Лавров, в частности, отметил назревшую необходимость закрытая Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения. Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ.

С.В.Лавров, Ж.-И.Ле Дриан и Х.Маас обсудили также ряд других вопросов международной повестки дня.