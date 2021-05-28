Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой об ответных мерах в отношении канадских официальных лиц и деятелей, причастных к формированию и проведению антироссийского курса

Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела.

Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс.

В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального, принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады:

Дэвид Ламетти (David Lametti), министр юстиции и генеральный прокурор Канады; Энн Келли (Anne Kelly), руководитель федеральной тюремной службы Канады; Бренда Лаки (Brenda Lucki), комиссар Королевской канадской конной полиции; Марси Суркес (Marci Surkes), руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады; Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), министр по взаимодействию с регионами Канады; Джоди Томас (Jodi Thomas), заместитель министра национальной обороны Канады; Майк Руло (Mike Rouleau), заместитель начальника штаба национальной обороны Канады; Брайан Бреннан (Brian Brennan), заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции; Скотт Бишоп (Scott Bishop), контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи. В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения.