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7.06.2114:59

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Д.Гунаварденой

1150-07-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

7 июня по инициативе ланкийской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Д.Гунаварденой.

Обсуждались текущие вопросы двусторонней повестки, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, российско-ланкийское торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи. Также условлено продолжать координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках.

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