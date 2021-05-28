О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Д.Гунаварденой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июня по инициативе ланкийской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Д.Гунаварденой.

Обсуждались текущие вопросы двусторонней повестки, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, российско-ланкийское торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи. Также условлено продолжать координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках.