О предстоящем визите в Россию Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфа

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8-10 июня в Москве с рабочим визитом будет находиться Министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуф. 8 июня состоятся его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. 9 июня М.А.Юсуф встретится с ректором Дипломатической академии (ДА) МИД России А.В.Яковенко. Планируется подписание меморандума о взаимопонимании между ДА МИД России и Институтом дипломатических исследований МИД Джибути.

Традиционно дружественные отношения России и Джибути позволяют двум нашим странам выстраивать политический диалог на партнерской, доверительной основе, конструктивно взаимодействовать в ООН и на других международных площадках.

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств особое внимание будет уделено вопросам поступательного наращивания российско-джибутийского сотрудничества в различных сферах с упором на расширение взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей, включая перспективы реализации в Джибути совместных проектов в областях энергетики, транспортной и логистической инфраструктуры, сельского хозяйства. Будут также определены конкретные направления дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

Планируется обстоятельно обсудить ряд ключевых тем региональной и международной повестки дня с акцентом на сопряжение усилий по разблокированию конфликтных ситуаций и стабилизации обстановки в «горячих точках» Африки, прежде всего в субрегионе Африканского Рога. Будет также рассмотрен ряд практических аспектов подготовки второго российско-африканского саммита в 2022 г.

Исходим из того, что предстоящие переговоры министров иностранных дел России и Джибути выведут двустороннее сотрудничество, в том числе взаимодействие на международной арене, на качественно новый уровень.