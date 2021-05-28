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7.06.2112:33

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со специальным представителем Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомином

1148-07-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

7 июня по инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и специального представителя Правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомина.

Обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Стороны подтвердили обоюдный настрой на углубление сотрудничества России и Китая в интересах комплексного урегулирования проблем данного субрегиона на основе имеющихся совместных инициатив.

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