Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающегося невыполнения украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 3 июня 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Несмотря на публичные заверения в приверженности реализации Минских соглашений, власти Украины не прекращают попыток пересмотреть определенный в Минске алгоритм действий по разрешению конфликта на востоке страны. Цель не скрывается – установление военного контроля над территорией Донбасса без предоставления предусмотренных «Комплексом мер» политических гарантий населению.

О «возвращении территорий», а не о выполнении политических положений «Минска» рассуждал 1 июня и глава делегации Украины в Контактной группе Л.Кравчук в комментарии агентству «УНН». Он также призвал расширить «минский» и «нормандский» форматы, с помощью которых, по его мнению, сегодня решить конфликт невозможно. Эту же позицию недавно озвучил и Президент В.Зеленский. Кроме того, в Киеве призывают изменить место проведения встреч Контактной группы. Можно вспомнить и слова главы офиса Президента Украины А.Ермака, который в феврале этого года заявил о невыполнимости Минских соглашений «в той редакции, в которой они сегодня существуют», а также о том, что выполняться должны некие принципы из этих соглашений. Что это за принципы, до сих пор пояснений нет.

Вместо предметной работы над выполнением Минских соглашений Киев пытается навязать бесплодные дискуссии о том, кого считать сторонами конфликта. И это спустя шесть лет после принятия резолюции 2202 Совета Безопасности ООН в поддержку минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, в котором четко указано, кому надлежит выполнить обязательства в рамках урегулирования.

26-30 мая Генеральный секретарь ОБСЕ Х.Шмид посетила Украину, побывала в Киеве и на подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части территории Донбасса. Сожалеем, что она не смогла посетить Донецк и Луганск и воочию оценить там последствия продолжающейся военной операции Киева. Отмечаем ее усилия в поддержку действующих механизмов урегулирования. Разделяем мнение о том, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен исключительно на основе Минских соглашений и в русле выполнения достигнутых в «нормандском» формате договоренностей.

В стремлении переписать Минские соглашения, в которых Киев в ущерб всем остальным положениям приоритизирует лишь пункт о возобновлении контроля над границей, украинские власти стремятся заручиться поддержкой за рубежом. Так, летом министерство реинтеграции планирует представить окончательную версию законопроекта о так называемом переходном периоде. Согласно комментариям министра по реинтеграции А.Резникова, в настоящий момент текст находится на изучении в посольствах ряда зарубежных стран, после чего будет направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Налицо очередная попытка подключить международных партнеров к усилиям Киева по переписыванию Минских соглашений.

Напомним, этот законопроект предполагает введение некоего особого правового режима для отдельных районов Донецкой и Луганской областей при сохранении действующих условий социально-экономической блокады. Перед этим планируется установить военный контроль над границей и всей территорией Донбасса – хотя согласно п.9 «Комплекса мер» решение вопроса о границе должно завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Кроме того, в законопроекте вместо предусмотренных п.4 «Комплекса мер» местных выборов предлагается запуск неких военно-гражданских администраций. Наконец, вместо предписанной п.5 амнистии участников событий в Донбассе – концепция так называемого переходного правосудия с избирательным применением репрессивного инструментария на основе политически мотивированных оценок из Киева в каждом конкретном случае. При этом речь не идет ни о постоянном особом статусе региона, ни о каком-либо диалоге с его реальными представителями.

На этом фоне военная напряженность в Донбассе сохраняется. Согласно наблюдениям Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) нарушения режима прекращения огня, несмотря на снижение их количества в последние дни, происходят вдоль всей линии соприкосновения. По обе стороны от нее в Донецком регионе зафиксированы повреждения жилых строений.

1 июня отмечался Международный день защиты детей. К сожалению, эта наиболее незащищенная в условиях вооруженного конфликта категория продолжает страдать от обстрелов украинских военных. Под огнем оказываются и детские учебные заведения. В текущем году СММ трижды фиксировала последствия обстрелов действующих школ. Все случаи произошли на территориях отдельных районов Донбасса. В феврале и марте обстреливалась школа в луганском поселке Золотое-5/Михайловка. В мае – школа в Петровском районе Донецка. Также в мае в результате обстрела жилого дома на северной окраине Донецка ранен 12-летний ребенок.

Дети наряду со взрослыми становятся жертвами подрывов на минах и детонации иных взрывоопасных предметов, установленных в зоне конфликта. В тематическом отчете СММ о гражданских потерях в результате минной угрозы, охватывающем период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2021 года, приводятся данные о гибели троих и ранении восьми детей. В отчетах за апрель-май Миссия подтвердила гибель ещё троих и ранение двоих детей. Всего в тематическом докладе СММ удостоверила информацию о двадцати погибших и 56 раненых мирных жителях. Миссия приходит к выводу, что полноценная очистка региона от мин невозможна в условиях несоблюдения режима прекращения огня.

С учетом продолжающихся обстрелов сложно обеспечить надлежащие меры по разминированию. Меры по усилению режима прекращения огня демонстративно не соблюдаются. Взяв обязательства по этим мерам в Контактной группе, Киев отказывается согласовывать с Донбассом параметры контроля за ними и реагирования на нарушения с привлечением координационного механизма, как предписано договоренностями от 22 июля 2020 года.

Продолжаются препятствия мониторинговой активности СММ, в том числе работе ее беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проблема особенно актуальна для дронов дальнего радиуса действия, которые с 21 марта с.г. регулярно испытывают радиопомехи на подконтрольных ВСУ территориях, в том числе в глубоком тылу. Тему работы БПЛА акцентировала и Генсекретарь Х.Шмид, посетившая Донбасс 28 мая. Понимаем, что эта поездка сопровождалась обеспечением украинскими военными определенных мер безопасности. При этом примечательно, что в день прибытия Генсекретаря в пункт пропуска «Новотроицкое» через линию соприкосновения три мини-БПЛА Миссии испытали радиопомехи именно в этой местности (отчет от 29 мая). Там же за один день до этого не только пытались глушить, но и обстреляли беспилотник СММ над позициями ВСУ (отчет от 27 мая).

К слову, несмотря на подтвержденные факты подавления сигнала своих БПЛА, судя по всему, Миссии не удается установить местонахождение украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К примеру, последний раз Миссия сообщала о комплексах РЭБ «Буковель-АД» в Донбассе год назад, в июне 2020 года. Однако после этого украинский штаб «операции объединенных сил» делал неоднократные заявления об их применении в Донбассе. Призываем Миссию интенсифицировать, в том числе силами наземных патрулей, мониторинг соответствующих районов и отразить сведения в отчетах.

На Украине продолжается давление на Украинскую православную церковь, ее прихожан и клир. В недавних отчетах СММ сообщила о стычке 10 мая между сторонниками так называемой «православной церкви Украины» (ПЦУ) и верующими Украинской православной церкви (УПЦ) за обладание храмом в н.п. Заболотье Ровенской области. Напомним, что ПЦУ искусственно создана в 2018 году стараниями тогдашнего руководства Украины и использовалась им в своей политической борьбе. С того момента произошло порядка ста инцидентов, связанных с лишением прихожан канонической УПЦ права распоряжаться своими храмами. Многие случаи сопровождались насилием и осуществлялись при поддержке местных властей и бездействии правоохранительных органов.

И ещё. В период с 28 июня по 10 июля пройдут совместные учения НАТО с участием Украины «Sea Breeze – 2021», в рамках которых на территории Украины запланированы совместные действия сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками. По имеющейся информации, под прикрытием учений планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества. В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Подчеркиваем, что милитаризация Украины и накачка ее вооружениями не будет способствовать установлению мира в Донбассе, а наоборот – подстегнет «горячие головы» в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны. Призываем СММ осуществлять плотный мониторинг всех аспектов, связанных с проведением упомянутых учений.

В очередной раз констатируем, что кризис на Украине является результатом срежиссированного, профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в феврале 2014 года, приведшего к вооруженному противостоянию в Донбассе и многочисленным страданиям миллионов мирных жителей. Хотели бы привлечь внимание к видеоконференции 2 июня членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященной событиям на киевском «майдане» в 2013-2014 годах и их последствиям для Донбасса. Очевидцы поделились свидетельствами и оценками случившегося. Рекомендуем внимательно ознакомиться с этими материалами.

Благодарю за внимание.