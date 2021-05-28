Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова на спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции, Москва, 2 июня 2021 года

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

Российская Федерация приветствует созыв первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коррупцией. Скоро исполнится двадцать лет с момента принятия Конвенции ООН против коррупции, но необходимость укрепления международного сотрудничества в этой сфере полностью сохраняет свою актуальность, о чём и свидетельствует открывающаяся сегодня спецсессия.

Россия активно участвовала в разработке Конвенции и подписала её в числе первых. Принятие Конвенции стало важнейшим шагом в направлении формирования общемирового антикоррупционного политико-правового пространства, свободного от нестыковок национальных юрисдикций, громоздких процедур правовой помощи, несовершенства механизмов выдачи, прочих правовых барьеров на пути искоренения коррупции.

И сегодня Конвенция ООН против коррупции, представляющая собой уникальный и универсальный международно-правовой инструмент, остается надежной базой антикоррупционного сотрудничества. Призываем все государства-члены Конвенции безусловно следовать её целям и принципам, обеспечивая при этом уважение суверенного равенства стран, невмешательства в их внутренние дела.

Российская Федерация поддерживает Механизм обзора хода осуществления Конвенции, оказывает ему финансовое и техническое содействие. Механизм является ключевым международным инструментарием для проведения коллегиальных обзоров с целью выявления как успешных видов практик, так и проблем в процессе реализации Конвенции. Убеждены в необходимости сохранения деполитизированного, межправительственного, равноправного, технического характера функционирования Механизма, который доказал свою эффективность.

Без сомнения, коррупция представляет собой трансграничную угрозу, для преодоления которой необходимо объединение усилий всего мирового сообщества. Сегодня проблематика противодействия этому злу занимает все более значимое место в повестке дня не только ООН, но и других авторитетных международных форматов, включая «Группу двадцати», БРИКС, АТЭС. При этом Россия выступает за то, чтобы центральная координирующая роль в этих международных усилиях принадлежала Организации Объединенных Наций. Отмечу, что Россия является одним из основных доноров антикоррупционных проектов Управления ООН по наркотикам и преступности.

Активное участие в международном антикоррупционном сотрудничестве является серьезным стимулом для совершенствования национального законодательства в сфере противодействия коррупции и укрепления правоприменительной практики. В этой работе мы ориентируемся на самые высокие мировые антикоррупционные стандарты.

В России создана и успешно функционирует антикоррупционная архитектура во главе с Советом по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации. Каждые три года актуализируется и утверждается президентским указом Национальный план противодействия коррупции. Антикоррупционное законодательство постоянно совершенствуется. Так, на заключительном этапе рассмотрения Государственной Думой сейчас находится законопроект о взыскании с банковских счетов чиновников средств, законность получения которых не подтверждена. Подлежат декларации теперь и средства в криптовалюте. Проводится работа по внедрению новых технологий для предупреждения и выявления коррупционных правонарушений.

Предпринимаются последовательные и настойчивые шаги по формированию в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции. Отдельное внимание при этом уделяется антикоррупционному образованию и просвещению. Неприятие коррупции должно утверждаться в сознании граждан с самого юного возраста. Отмечаем, что всё больше участников из разных стран привлекает ставший уже традиционным российский молодежный конкурс плаката «Вместе против коррупции».

Уважаемый господин Председатель,

Подготовка к сегодняшней спецсессии позволила выявить основные приоритеты, достижения и проблемы международного антикоррупционного сотрудничества. Полностью поддерживаем выраженную странами-членами в Политической декларации твердую приверженность Конвенции ООН против коррупции и многостороннему подходу к борьбе с коррупцией. Приветствуем единодушное подтверждение важности международного сотрудничества в противодействии этому злу.

Приоритетной задачей становится более активное использование механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений. Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к серьезным трудностям в возвращении активов. Сохраняющиеся в этой сфере проблемы препятствуют эффективному выявлению и возвращению похищенных средств тем странам, откуда они были незаконно вывезены. Считаем важным подтверждение в политической декларации наличия пробелов в нормах международного права, регулирующих вопросы возвращения активов, необходимости укрепления международно-правового режима возвращения активов. Россия поддерживает предложения о разработке нового международного инструмента, дополняющего Конвенцию ООН против коррупции и закрепляющего ясный и единый порядок выявления, ареста, конфискации и репатриации преступных доходов на принципах справедливости и законности.

В целом рассчитываем, что проведение первой спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции не только придаст дополнительный импульс международному антикоррупционному сотрудничеству, но и существенно поднимет уровень взаимопонимания и укрепит единство государств в борьбе с коррупцией.

Благодарю за внимание.