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4.06.2118:55

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

1144-04-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел КНР Ван И.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений, которые продолжают устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях, дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами.

Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах.

Беседа прошла в доверительном и конструктивном ключе.

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