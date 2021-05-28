О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд в контексте работы Дублина в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2021-2022 гг.

Состоялось предметное обсуждение российско-ирландского взаимодействия в рамках ООН. Затронут ряд региональных сюжетов на повестке дня СБ, включая вопросы выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, сирийскую проблематику и задачи оказания гуманитарного международного содействия гражданскому населению в зонах конфликта.

Подтверждены обоюдная приверженность сторон укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах и настрой на продолжение взаимоуважительного диалога на «площадке» Совета.