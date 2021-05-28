О проведении сто девятого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 мая – 4 июня в Москве состоялось сто девятое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы в полевом демаркационном сезоне 2021 года.

Следующее заседание Комиссии запланировано в период с 28 июня по 2 июля 2021 года на территории Республики Казахстан.