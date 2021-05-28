О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 июня по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования в контексте задачи выполнения резолюции 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено продвижению политического процесса с акцентом на активизацию работы Конституционного комитета в Женеве.