Об обмене поздравительными телеграммами между министрами иностранных дел Российской Федерации и Республики Гаити по случаю 25-летия установления дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и культа Республики Гаити К.Жозеф обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (2 июня 1996 г.).

С.В.Лавров, отметив конструктивный характер российско-гаитянского сотрудничества, подчеркнул объединяющую наши государства приверженность универсальным нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Акцентировано обоюдное стремление сторон к укреплению эффективного взаимодействия на различных направлениях, в том числе по вопросам поддержания политической стабильности в Гаити, сохранения мирной обстановки и защиты прав человека.

К.Жозеф, в свою очередь, дал высокую оценку историческим традициям дружбы с Россией, выразил готовность к упрочению связей с нашей страной, подтвердил настрой Порт-о-Пренса на определение перспективных сфер для расширения сотрудничества в рамках динамично развивающегося партнерства как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.