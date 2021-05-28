О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3-4 июня в Баку в соответствии с планом межмидовских консультаций состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с заместителем Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Х.А.Халафовым.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повесток дня. Беседа прошла в традиционно конструктивной и дружественной атмосфере, характерной для отношений стратегического партнерства между нашими странами.