О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном по его инициативе.

Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи активизации гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН.