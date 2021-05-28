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4.06.2110:38
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном по его инициативе.
Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи активизации гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН.