О протесте японской стороне в связи с действиями японских рыбаков

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 июня Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с.г. с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у о.Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа.

Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Судно «Эйхо-мару 172» отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.