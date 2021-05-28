О заседании Старших должностных лиц АТЭС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая - 3 июня с.г. в формате видеоконференции состоялось второе в текущем году заседание Старших должностных лиц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», в котором принял участие посол по особым поручениям, СДЛ России в АТЭС К.М.Барский.

Основное внимание в ходе мероприятия было уделено налаживанию взаимодействия между экономиками АТЭС по таким приоритетным для России направлениям, как торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, борьба с пандемией COVID-19, восстановление темпов экономического роста.

Отдельное заседание было посвящено подготовке комплексного документа по вопросам стратегического развития Азиатско-Тихоокеанского региона на ближайшие 20 лет, который планируется утвердить на предстоящем в конце года саммите Форума.

Старшие должностные лица одобрили отчет Комитета по торговле и инвестициям и Стратегический план деятельности Рабочей группы по телекоммуникациям и информации на 2021-2025 гг. Подведены итоги серии мероприятий АТЭС по сотрудничеству в области реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения продовольственной безопасности, развития людских ресурсов и сферы услуг, усиления роли женщин в экономике.

Следующее заседание СДЛ АТЭС состоится в конце августа - начале сентября.