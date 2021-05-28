О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России M.Л.Богданова с членами Правительства национального единства Ливии – Министром финансов Х.Аль-Мабруком и Министром высшего образования О.Аль-Кибом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 июня «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членами Правительства национального единства Ливии – Министром финансов Халедом Аль-Мабруком и Министром высшего образования Омраном Аль-Кибом.

В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания взаимовыгодного российско-ливийского сотрудничества, в т.ч. торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. В рамках обмена мнениями по складывающейся ситуации в Ливии акцент был сделан на задачах обеспечения безопасности и объединения усилий по продвижению межливийского политического процесса с упором на задачу реализации руководством страны положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г., включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года.