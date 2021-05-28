Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с заявлениями из Праги

В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться.

Хотелось бы отметить, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже.

Напомним, что начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию. Про Венскую конвенцию никто в МИД Чехии не вспоминал, а точнее – и слышать не хотел. Затем последовала циничная вакханалия со сносом памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза И.С.Коневу в апреле 2020 года и высылка двоих сотрудников российской дипмиссии, якобы планировавших отравление пражского мэра рицином. Ну а потом придумали захватывающий сюжет про склады в Врбетицах, о прискорбных итогах которого для российско-чешских отношений все уже знают.

Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров.