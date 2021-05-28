О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 июня «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания и диверсификации российско-бахрейнских многоплановых связей.

При обмене мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки акцент был сделан на задачах продвижения палестино-израильского урегулирования и обеспечения безопасности в зоне Персидского залива. С российской стороны подчеркивалась важность поиска развязок всех региональных противоречий путем инклюзивного диалога, при уважении суверенитета и территориальной целостности вовлеченных государств, в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН.