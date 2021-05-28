О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами П.Галлахером и заместителем Секретаря Святого Престола по отношениям с государствами М.Ваховским

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июня в Ватикане прошла встреча заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами П.Галлахером. Состоялись его политконсультации с заместителем Секретаря Святого Престола по отношениям с государствами М.Ваховским.

В ходе встреч, носивших дружественный и конструктивный характер, стороны провели обстоятельный и откровенный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, «сверили часы» по главным темам международной повестки дня.

Особое внимание было уделено общей задаче защиты гуманистических ценностей, включая совместные действия в рамках международных форматов. Предметно обсуждены проблематика разоружения, ситуация на Ближнем Востоке, на Украине. Затрагивались вопросы развития межцерковного диалога.