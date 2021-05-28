О завершении 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июня завершилась 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - главного руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ввиду ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в виртуальном формате. В его работе принимала участие межведомственная российская делегация под руководством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко.

В ходе сессии был рассмотрен широкий спектр вопросов международного взаимодействия в сфере здравоохранения. Особое внимание было уделено реагированию мирового сообщества на пандемию новой коронавирусной инфекции, преодолению ее последствий, справедливому распределению средств по борьбе с этим заболеванием, в первую очередь вакцинных препаратов. Подтверждена центральная координирующая роль ВОЗ в борьбе с пандемией, отмечена необходимость восстановления систем здравоохранения, испытавших серьезную нагрузку в этот период.

По итогам насыщенного диалога консенсусом приняты выдвинутые Российской Федерацией проекты резолюций ВАЗ - по борьбе с неинфекционными заболеваниями и диабетом - что в очередной раз подтвердило высокий авторитет России в области охраны здоровья человека.

Отдельно рассмотрен вопрос правового оформления усилий международного сообщества в борьбе с пандемиями. Принято решение о созыве специальной сессии ВАЗ по этому вопросу 29 ноября - 1 декабря с.г.