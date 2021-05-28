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2.06.2120:09

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по делам землепользования и природных ресурсов Республики Гана Сэмюэлем Абу Джинапором

1128-02-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 июня «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по делам землепользования и природных ресурсов Республики Гана Сэмюэлем Абу Джинапором.

В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-ганского взаимовыгодного сотрудничества, включая реализацию перспективных инвестиционных проектов. При этом была констатирована нацеленность Москвы и Аккры на плотную координацию в контексте подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, проведение которого намечено на 2022 г.   

 

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