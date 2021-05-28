Ответы официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопросы информационного портала NEWS.ru

Вопрос: Американские официальные лица допускают «экспресс-вывод» войск США из Афганистана – в июле этого года – вопреки изначальному плану президента Дж.Байдена покинуть страну к сентябрю. Отвечает ли интересам стабильности и безопасности в ИРА форсированный процесс вывода?

Ответ: Прежде всего, США официально не подтверждают информацию о сокращении сроков вывода войск. В качестве ориентира по-прежнему фигурирует 11 сентября с.г. Вместе с тем обращают на себя внимание ускоренные темпы сворачивания американцами военного присутствия в Афганистане (выведено до 1/2 персонала и техники), что может свидетельствовать о более раннем завершении процесса.

Что касается того, насколько форсированный процесс вывода иностранных войск отвечает интересам стабильности и безопасности ИРА, полагаем, что данный вопрос должен быть адресован в первую очередь властям Исламской Республики. Со своей стороны убеждены, что завершение иностранного военного присутствия и осуществление инклюзивного процесса национального примирения являются необходимыми условиями стабилизации ситуации в Афганистане и установления долгосрочного мира в этой стране.

Вопрос: Госсекретарь США Э.Блинкен объявил о планах Вашингтона возобновить работу американского генконсульства в Иерусалиме для палестинцев. Может ли этот шаг соответствовать установлению стабильности в Восточном Иерусалиме?

Ответ: Установлению стабильности в Восточном Иерусалиме, как и на палестино-израильском направлении в целом, будет способствовать комплексное и устойчивое урегулирование палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе. Путь к этому лежит через запуск прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса.

Что касается собственно планов Вашингтона по возобновлению работы американского генконсульства в Иерусалиме, то данный шаг, по-видимому, идет в рамках линии нынешней администрации Дж.Байдена на корректировку курса его предшественника в ближневосточном урегулировании. Считаем, что этот жест имеет символическое значение, поскольку само по себе решение о восстановлении официального представительства США, выполнявшего задачи поддержания контактов с руководством Палестинской национальной администрации, едва ли окажет существенное влияние на перспективы комплексного мирного урегулирования на Ближнем Востоке в отсутствие переговорного процесса между непосредственно сторонами конфликта. Однако, как заявил Госсекретарь США Э.Блинкен в интервью палестинскому изданию «Аль-Айям», говорить о перезапуске палестино-израильского диалога в США считают пока преждевременным. Он, кстати, также отметил, что конкретные сроки возобновления работы американского генконсульства в Восточном Иерусалиме пока не определены.