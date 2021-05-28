О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем по его инициативе.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии и вокруг нее в контексте реализации «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г. В конкретном плане обсуждались ход процесса объединения государственных органов, экономических, финансовых и силовых структур, перспективы проведения запланированных на 24 декабря с.г. общенациональных выборов.

Кроме того, были затронуты вопросы подготовки намеченной на 23 июня с.г. в столице ФРГ министерской встречи по обзору выполнения решений состоявшейся в январе 2020 г. Международной конференции по Ливии в Берлине, а также предстоящий в этом месяце визит Яна Кубиша в Москву.