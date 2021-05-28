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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Премьер-министром Центральноафриканской Республики Ф.Нгребадой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
2 июня «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Премьер-министром Центральноафриканской Республики (ЦАР) Ф.Нгребадой.
В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране.