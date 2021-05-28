О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Премьер-министром Центральноафриканской Республики Ф.Нгребадой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июня «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Премьер-министром Центральноафриканской Республики (ЦАР) Ф.Нгребадой.

В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране.