Об итогах деятельности Группы правительственных экспертов ООН по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая принятием итогового консенсусного доклада завершилась деятельность Группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности, созданной по инициативе США в 2018 г.

В результате интенсивной переговорной работы, конструктивных усилий и гибкости, проявленной всеми 25 участниками ГПЭ, удалось выработать взаимоприемлемый документ. Для нас важно, что в нем учтены принципиальные российские подходы к обеспечению международной информационной безопасности (МИБ), в том числе по наиболее острым вопросам – атрибуции инцидентов в ИКТ-сфере, международно-правовому регулированию данной области, необходимости дальнейшей работы под эгидой ООН над правилами ответственного поведения государств, а также возможности выработки юридически обязывающих норм. В докладе также признается значимость продолжения глобальной дискуссии по МИБ, в частности, в формате Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025, созданной во исполнение принятой по инициативе России резолюции ГА ООН 75/240.

Принятие доклада ГПЭ является очередным примером эффективной работы мировой кибердипломатии. Оно свидетельствует о договороспособности международного сообщества по ключевым глобальным проблемам, когда диалог на экспертном уровне ведется в прагматичном, неполитизированном и конструктивном ключе. Именно такую позицию занимал российский эксперт, что было отмечено большинством участников Группы.

Рассчитываем, что атмосфера консенсуса и настрой государств на практическую отдачу от глобального переговорного процесса по МИБ будут перенесены и на площадку новой РГОС, организационная сессия которой состоялась 1 июня 2021 г. в Нью-Йорке.