Об итогах организационной сессии Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня состоялась организационная сессия Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025, созданной по российской инициативе в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №75/240.

Мандат Группы предусматривает в качестве приоритета продолжение дальнейшей выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и путей их имплементации, при необходимости, внесения в них изменений или формулирования дополнительных правил поведения; рассмотрение инициатив государств, направленных на обеспечение безопасности в сфере использования ИКТ; и организацию под эгидой ООН регулярного институционального диалога с широким кругом государств-участников. Помимо этого, РГОС призвана продолжить выработку общего понимания исследования существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, в том числе безопасности данных, и возможных совместных мер по их предотвращению и противодействию им, а также общего понимания того, как международное право применяется к использованию ИКТ государствами, мер укрепления доверия и наращивания потенциала.

В ходе заседания консенсусно одобрены ключевые модальности деятельности Группы. Ее председателем избран Постоянный представитель Сингапура при ООН в Нью-Йорке Б.Гафур. Утверждены повестка дня РГОС и правила ее процедуры, включая метод принятия решений консенсусом. Другие организационные вопросы председатель планирует согласовать в рамках широких консультаций с государствами-членами ООН и одобрить их на первой субстантивной сессии Группы (Нью-Йорк, 13-17 декабря 2021 г.).

Мероприятие прошло в конструктивной атмосфере и продолжило эффективную работу глобальной кибердипломатии: принятие итоговых докладов первой РГОС ООН по международной информационной безопасности (МИБ) и профильной Группы правительственных экспертов, а также запуск Спецкомитета для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях.

Все участники сессии сошлись в оценке РГОС как востребованного и перспективного формата для продолжения обсуждения в рамках ООН вопросов обеспечения МИБ. Государства поддержали российское видение деятельности Группы на основе принципов универсальности, открытости, транспарентности и демократичности, а также ориентированности на достижение практических результатов.