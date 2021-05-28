О двусторонних политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии П.Феррарой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко провел политические консультации с директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии П.Феррарой.

В ходе переговоров стороны предметно рассмотрели наиболее актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной областях. Отдельно были затронуты вопросы, связанные с координацией усилий по преодолению последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Обстоятельно обсужден широкий спектр международных тем. В центре внимания находилась тематика отношений России с Европейским союзом и НАТО, взаимодействие в рамках многосторонних европейских организаций – ОБСЕ и Совета Европы.

Был подтвержден настрой внешнеполитических ведомств двух стран на дальнейшее поддержание и развитие конструктивных контактов.