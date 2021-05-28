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2.06.2115:31

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Великим Канцлером Суверенного Мальтийского Ордена А.Фон Бозелагером

1121-02-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

1 июня в Риме состоялись политконсультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Великим Канцлером Суверенного Мальтийского Ордена А.Фон Бозелагером.

В ходе встречи обсуждались основные темы двустороннего взаимодействия, а также ряд вопросов международной повестки дня.

Стороны выразили надежду на активизацию совместных культурных и гуманитарных инициатив, обменялись мнениями по ситуации на Украине, в Белоруссии и на Ближнем Востоке.

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