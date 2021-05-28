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2.06.2115:31
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Великим Канцлером Суверенного Мальтийского Ордена А.Фон Бозелагером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1 июня в Риме состоялись политконсультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Великим Канцлером Суверенного Мальтийского Ордена А.Фон Бозелагером.
В ходе встречи обсуждались основные темы двустороннего взаимодействия, а также ряд вопросов международной повестки дня.
Стороны выразили надежду на активизацию совместных культурных и гуманитарных инициатив, обменялись мнениями по ситуации на Украине, в Белоруссии и на Ближнем Востоке.