О 45-летии установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июня исполняется 45 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.

По этому случаю состоялся обмен поздравлениями между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Республики Филиппины Т.Локсином. Глава внешнеполитического ведомства России в своей телеграмме, в частности, отметил, что за прошедшие годы дружественные связи между двумя государствами, основывающиеся на принципах взаимного доверия и уважения, приобрели истинно партнерский характер, наполнились весомым практическим содержанием. Он выразил убежденность в том, что дальнейшее укрепление конструктивного диалога на различных уровнях, продвижение сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах отвечает долгосрочным интересам обеих сторон.

К юбилейной дате также были приурочены научно-практическая онлайн-конференция, бизнес-форум, виртуальные выставки архивных документов и фотографий, другие мероприятия.

У России и Филиппин богатая совместная история, на первых страницах которой посещение архипелага в XIX в. знаменитыми русскими мореплавателями В.М.Головиным, О.Е.Коцебу и Ф.П.Литке, открытие в Маниле в 1820-х гг. Российского генерального консульства – фактически первого диппредставительства нашей страны в регионе. Между тем ряд внешних обстоятельств позволил формализовать двусторонние связи лишь в июне 1976 г. во время визита Президента Республики Филиппины Ф.Маркоса в Москву, когда состоялось подписание Коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Сейчас Филиппины, являющиеся одним из государств-основателей АСЕАН, стали важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Президент Р.Дутерте посещал Россию с официальными визитами в 2017 и 2019 гг. Диалог между лидерами поддерживается в ходе телефонных разговоров и многосторонних мероприятий. Налажено эффективное взаимодействие по линии законодательных органов, профильных министерств и ведомств. Функционируют механизм межмидовских консультаций и Совместная комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству. Налицо обоюдный интерес к развитию культурных и образовательных обменов.

На международной арене, в том числе в рамках ООН и интеграционных объединений в АТР, Россия и Филиппины придерживаются близких или совпадающих подходов к решению глобальных и региональных проблем.