О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня в Санкт-Петербурге накануне открытия XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное партнёрство, а также расширение прямых контактов по линии деловых кругов.

При обмене мнениями по складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации основное внимание было уделено положению в Сирии, Ливии, палестино-израильском урегулировании и в зоне Персидского залива. Высказано общее мнение в пользу разрешения сохраняющихся в регионе кризисов и конфликтных ситуаций политическими методами, через конструктивный диалог с участием всех вовлеченных сторон, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.