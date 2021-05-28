Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Состоялся откровенный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по вопросу укрепления международных институтов, тематике региональных конфликтов, совместных усилий по борьбе с новыми вызовами и угрозами, включая коронавирусную инфекцию COVID-19, взаимодействия государств «пятерки» на многосторонних площадках.

Обсуждено текущее состояние и перспективы пятистороннего сотрудничества.

По итогам заседания одобрено совместное коммюнике и заявление по укреплению и реформированию многосторонней системы.