Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции, Москва, 1 июня 2021 года

Добрый день, дорогие друзья,

Завершилась встреча министров иностранных дел стран БРИКС в режиме видеоконференции. Пока эпидемиологическая ситуация не позволяет вернуться к контактам в очном режиме. Уверен, что в скором времени эта проблема будет преодолена.

Обменялись мнениями по всем актуальным вопросам поддержания международного мира и безопасности. Обсудили влияние коронакризиса на международные отношения. Особое внимание уделили задачам по укреплению стратегического партнерства БРИКС по трем ключевым направлениям – политическому, экономическому и гуманитарному.

Предметный и откровенный разговор показал совпадение либо близость позиций по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня. Особое внимание уделили ситуации в «горячих точках». Подтвердили приверженность государств объединения урегулированию споров политическими и дипломатическими средствами с опорой на международное право и центральную роль ООН. Это отражено в согласованном по итогам заседания совместном коммюнике – развернутый документ, который уже переносится в публичное пространство, вы сможете с ним ознакомиться.

Говорили о совместном противодействии террористической угрозе. Это направление в рамках БРИКС активно развивается. Его приоритетные задачи изложены в принятой в прошлом году Антитеррористической стратегии «пятерки». Содействуем наращиванию потенциала созданной Рабочей группы по антитеррору и ее тематических подгрупп.

Акцентировали востребованность наращивания взаимодействия в сфере международной информационной безопасности (МИБ) и противодействия киберпреступности. На текущий момент данная тема приобретает все большую остроту в связи с повышением конфликтности в киберпространстве и все более активным его освоением со стороны преступных группировок. Страны БРИКС солидарно выступают за выработку универсального документа, регулирующего вопросы обеспечения МИБ. Убеждены, что безопасность в этой сфере можно обеспечить исключительно посредством коллективных действий, основанных на уважении интересов друг друга. В свою очередь, поблагодарили партнеров за поддержку профильных российских резолюций в Генеральной Ассамблее ООН.

Особо выделю единодушное заявление министров стран «пятерки» в пользу укрепления и реформирования многосторонней системы. Общий настрой заключается в необходимости повышения эффективности ведущих международных институтов, включая ООН, ВОЗ, ЮНКТАД, ВТО.

В контексте нынешней эпидемиологической обстановки все страны «пятерки» выразили солидарность с Индией и ее народом. Россия готова и далее оказывать нашим индийским друзьям помощь в борьбе с этим опасным вирусом. Партнеры подчеркнули готовность активизировать работу по российской инициативе о создании Комплексной системы БРИКС раннего реагирования на риски возникновения массовых инфекционных заболеваний.

Полезным был разговор и по ряду других тем, касающихся расширения взаимодействия БРИКС в инновационной и гуманитарной областях, перспектив Нового банка развития. В условиях вызванного коронавирусом кризиса первоочередной задачей видим активизацию деловой активности, торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках «пятерки». В этом контексте считаем важным обеспечить реализацию Стратегии экономического партнерства БРИКС, утвержденной лидерами на саммите в 2020 г. Поддерживаем инициативы председательства. В частности, подтвердили нацеленность на совместную работу по подготовке планов действий в сфере сельского хозяйства и инноваций.

Желаем нашим индийским друзьям успехов в подготовке и проведении Тринадцатого саммита БРИКС. Он, безусловно, станет результативным и продвинет наше стратегическое партнерство вперед. Будем всячески этому содействовать.

Вопрос: Вчера Вы отметили, что Правительство России и Центральный банк уже готовят решения на случай отключения России от СВИФТ. Обсуждается ли в рамках БРИКС возможность создания альтернативной платёжной системы?

Ранее сообщалось, что участники СВПД по иранской ядерной программе (ИЯП) завершат переговоры в начале июня. Можно ли надеяться, что договорённость будет достигнута до президентских выборов в Иране, которые состоятся 18 июня?

С.В.Лавров: Что касается проблемы с платёжной системой СВИФТ. Я отвечал на вопрос, который мне задали в связи с прозвучавшими из ряда европейских столиц призывами к отключению России от СВИФТ. Это наиболее радикальные представители западного мира, которые руководствуются исключительно русофобскими настроениями и пытаются по поводу, а чаще всего без повода, всячески наращивать санкции против нашей страны.

Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы и в целом международной экономической системы. Исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения. Но поскольку такие угрозы звучат, мы вынуждены делать выводы. Убеждён, что структуры нашего Правительства будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надёжно обеспечивать российские интересы и интересы наших партнёров.

И в рамках БРИКС, и в рамках Евразийского экономического союза мы активно работаем над тем, чтобы больше использовать расчёты в национальных валютах. При любых обстоятельствах это будет только повышать надёжность наших отношений.

Что касается СВПД по иранской ядерной программе, – переговоры идут, на них достигнут существенный прогресс, но окончательного решения пока ещё не принято. Там остаются вопросы, которые требуют уже политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств, прежде всего, Соединённых Штатов и Исламской Республики Иран.

Мы, как и другие участники СВПД, стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены. Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, по-моему, контрпродуктивно. Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее.

Вопрос (неофициальный перевод с английского): Мой первый вопрос касается результатов прошедшего СМИД БРИКС. Обсуждали ли вы различие в подходах разных народов к вопросам суверенитета и территориальной целостности?

Когда Индия получит обещанные С-400? Какова ситуация с передачей Индии вакцины «Спутник V»?

С.В.Лавров: Об итоговых документах министерской встречи БРИКС я уже упомянул. Это развёрнутое коммюнике и декларация в поддержку укрепления многосторонних начал в международном сотрудничестве, прежде всего с упором на подтверждение незыблемости принципов Устава ООН, которые включают в себя, конечно же, и уважение суверенитета, территориальной целостности государств, обеспечение суверенного равенства всех членов ООН, необходимость урегулирования любых споров мирными средствами и, конечно же, если образно говорить, уважение права каждого народа самостоятельно определять свою судьбу. У нас не было каких-либо расхождений при согласовании этого важного документа.

Что касается второго документа об укреплении многосторонности, он тоже имеет ключевое значение, потому что все страны БРИКС подчеркнули необходимость укреплять многосторонность не где-то в абстрактном или каком-то узком формате, а исключительно в универсальном формате на базе Устава ООН. И вообще ООН – это максимально возможное в нашем мире воплощение многосторонности. Мы будем отстаивать именно такой подход, особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют «мировой порядок, основанный на правилах». Практически все воплощения этой концепции показывают, что она не носит универсальный характер. Она нацелена на то, чтобы идеи, ценности, которые Запад исповедует, и которые не разделяются многими другими странами, навязывались в качестве абсолютно неотъемлемого критерия всем остальным.

Это проявляется в целом ряде инициатив. Сейчас говорят о созыве «Саммита демократий», который будет определять дальнейшие судьбы мира, хотя состав участников этого саммита не будет определяться на универсальной основе. Говорят европейские партнёры о новой концепции эффективного мультилатерализма. Франция и Германия такую инициативу продвигают. На наш вопрос о том, означает ли их стремление укреплять мультилатерализм, то есть многосторонность в формате всех государств планеты, ответ уклончивый. Из разъяснений, которые мы слышим, получается, что эффективным мультилатерализмом европейские партнёры считают Европейский союз, в рамках которого и плодятся многочисленные инициативы, и потом все остальные страны приглашаются эти инициативы поддерживать.

Это такая повестка дня, которая не объединяет, а разъединяет. Поэтому заявление министров иностранных дел БРИКС в поддержку укрепления многосторонности в её абсолютно универсальном понимании играет на данном этапе принципиальную роль и имеет большое значение.

Что касается нашего сотрудничества с Индией, то и в экономической, и в политической, и в гуманитарной, и в военно-технической сфере, а также в области здравоохранения это сотрудничество развивается по поступательной и в полном соответствии с теми договорённостями, которые достигаются на высшем уровне. Отмечу реализацию контрактов по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, и индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договорённостям.

Буквально сегодня направляем очередную партию вакцины «Спутник V» нашим индийским друзьям в дополнение к тем шагам, которые уже были предприняты в этой тяжёлой ситуации, в которой оказалась Индия в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Вопрос: В последнее время США и Великобритания призывают специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снова отправиться в Китай на поиски источника коронавируса. Американская сторона считает, что первая поездка делегации ВОЗ в Китай не выполнила свою задачу, и теперь нужно провести прозрачные, своевременные исследования. Что Вы думаете об этом? Поможет ли такой шаг в борьбе с пандемией или это попытка политизировать глобальную проблему?

С.В.Лавров: Мы все, по крайней мере страны-участницы БРИКС, поддерживаем центральную роль ВОЗ в этой сфере международного сотрудничества. ВОЗ, по приглашению КНР, сформировала группу экспертов, которые некоторое время назад посетили Китай, Ухань, соответствующую лабораторию, пообщались со специалистами. Они вынесли свои оценки, которые были распространены. Эти данные находятся в открытом доступе. Если у кого-то возникают дополнительные вопросы, то их нужно обсуждать со всеми другими странами в рамках ВОЗ.

Попытки политизировать нынешнюю ситуацию, конечно, присутствуют. Идет то, что Президент Франции Э.Макрон назвал «войной вакцин». Но, к огромному сожалению и вопреки фактам, он объявил Россию и Китай главными зачинщиками этой т.н. новой «мировой войны». Хотя, факты, имеющиеся у всех заинтересованных экспертов, говорят о том, что проблемы с западными вакцинами описывают, прежде всего, сами западные СМИ. Что касается России – наши журналисты лишь сообщают населению о том, как на Западе оценивают ту или иную вакцину, в какой степени она опасна, безопасна, эффективна. Сейчас политики не должны стремиться «набрать очки» и повысить свою популярность, спекулируя на ситуации с коронавирусной инфекцией, на ситуации с различными вакцинами, проходящими регистрацию в ВОЗ.

Для нас очевидна необходимость в том, чтобы объединять усилия и сосредотачиваться не на поиске виновных, а на том, чтобы бороться с бедой, носящей поистине глобальный характер, затрагивающей все страны. Координация действий по распространению вакцин, по их сертификации, по согласованию режимов передвижения людей, согласованию тех документов, которые будут выдаваться людям, получившим вакцинацию и т.д. – вот, что сейчас самое главное. Наверное, Евросоюз имеет право создавать свои правила в этой области. Но, когда эти правила дискриминируют участников международного общения, не являющихся членами ЕС, здесь есть возможность, для дополнительных усилий, которые были бы нацелены на обеспечение безопасности в глобальном масштабе. Никто не сможет отгородиться от такого рода угроз. Мы постоянно выступаем за самое широкое сотрудничество.

Напомню, что в августе 2020 г., когда Президент России В.В.Путин объявил о том, что в России создана первая в мире вакцина от коронавируса (тот самый «Спутник-V»), он подчеркнул нашу заинтересованность в налаживании самого широкого, открытого международного сотрудничества в разработке и совершенствовании препаратов, которые помогут бороться с этой пандемией. С тех пор мы однозначно выступаем за большую открытость и за то, чтобы учитывать интересы всех стран. Не только т.н. богатых, но и стран, которые сами не могут ни разработать вакцину, ни обладают средствами для их закупки. Как только появилась идея о том, чтобы временно приостановить патентную защиту выработанных в мире вакцин, Президент России В.В.Путин был одним из тех, кто такую идею поддержал. На Западе она пока не пользуется поддержкой, но и Российская Федерация, и КНР выступают за то, чтобы этот важный шаг в интересах развивающихся, бедных стран был сделан солидарно всем международным сообществом.

Вопрос: Как Вы уже говорили, политики в ЕС и даже в НАТО иногда используют термины времен «холодной войны» во взаимоотношениях с Россией. США взяли курс на непрямую конфронтацию, увеличивая военное присутствие НАТО вблизи российских границ и проводя большое количество военных учений в регионе. Что ожидает Москва от Вашингтона в предстоящий период в плане обеспечения благоприятных условий для проведения встречи В.В.Путина и Дж.Байдена? И насколько важен этот аспект (прекращение расширения НАТО к границам России) для обеспечения стратегического равновесия?

С.В.Лавров: Когда Российская Федерация, реагируя на многочисленные, многолетние враждебные действия наших западных коллег, ввела в оборот термин «недружественные государства» и был выпущен Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина, в котором недружественными государствами были названы США и Чешская Республика, на Западе стал появляться какой-то скандальный интерес. Нас обвиняли в том, что мы обостряем отношения, нагнетаем риторику. Все последние годы Запад только и делал, что придумывал новые характеристики для Российской Федерации. В 2019 г. мой хороший знакомый Ж.Боррель, возглавляющий сейчас внешнюю политику Евросоюза, заявил от себя лично, но будучи официальным лицом: «Наш старый враг, Россия, снова говорит: „Я здесь“. И снова представляет угрозу». Если говорить о доктринальных документах – возьмите Концепцию внешней безопасности, Концепцию ядерного сдерживания США и посмотрите, как там охарактеризованы Россия и Китай. Мы в американском законодательстве официально закреплены как «противник». В ЕС продвигаются концепции по отношению к России, которые предполагают на первом месте «отпор России».

Отпор дают только врагу. Когда мы считаем подобного рода поведение недружественным, то абсолютно не грешим против истины. Если кто-то называет нас «противником», страной, которая «распространяет зловредное влияние по всему миру», разве это дружественное отношение? Конечно, нет.

Я бы посоветовал нашим западным партнерам увлекаться не риторикой, которую они «разогревают» по отношению к нашей стране уже очень давно, а посмотреть на реальную ситуацию, насколько эти их действия отвечают коренным национальным интересам европейских стран, да и США.

Что касается предстоящего саммита Президента России В.В.Путина и Президента США Дж.Байдена в Женеве 16 июня, мы уже комментировали грядущие переговоры. Не строим иллюзий, не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц – это важно. Это нужно всячески поддерживать. Они должны обменяться мнениями, о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене. В этом смысле военные учения, резко возросшие по количеству и качеству, по насыщенности тяжелой техникой, количеству стран, которые в них участвуют, и, самое главное, по географическому приближению вплотную к нашим границам, отнюдь не способствуют нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех, реальных, а не выдуманных проблем.

Мы уже не один год предлагаем Североатлантическому альянсу договориться о конкретных, сугубо практических мерах деэскалации. Во-первых, договориться о дистанции, ближе которой ни наши, ни натовские военные самолеты, военно-морские суда не будут сближаться. Это первое предложение. Второе – согласовать дистанцию, на которую учения НАТО и России будут отведены от линии соприкосновения, чтобы не возникало никакой истерики, когда Россия проводит учения на своей территории, а НАТО проводит «игры», озаглавленные «Защитник Европы», когда 30 тыс. военнослужащих, огромное количество техники (включая переброшенную из-за океана) концентрируются прямо на наших границах. Техника доставлена из стран, не соседствующих с Российской Федерацией. Такого рода стратегия и тактика весьма конфронтационны и рискованны с точки зрения своей провокационности.

Наша инициатива «на столе». Если кто-то видит в позиции Российской Федерации какие-то далекоидущие опасные замыслы, то мы их готовы обсуждать. А вот НАТО, к сожалению, на это не готова. Когда нас призывают встречаться с коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета Россия-НАТО, мы говорим, что готовы. Пусть военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация «на земле», в том числе с учетом грубейшего нарушения натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 1990-х гг., о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов. Все это уже давно забыто и нарушено. И в Прибалтике, и в Норвегии на постоянной основе располагаются вооруженные силы Североатлантического альянса. Они называют это размещение «ротационным», но «ротация» становится постоянной.

Мы открыты и всегда будем открыты к честному разговору. Когда нас приглашают в Совет Россия-НАТО, чтобы обсуждать Украину, мы это знаем, слышали, не видим ничего нового, никакой добавленной стоимости от такого рода дискуссии. Все, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон. Приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз слышать голословные обвинения в невыполнении Минских договоренностей, наблюдать, как натовцы защищают курс украинского руководства на «зачистку» своей территории от русского языка и образования, русскоязычных средств массовой информации, и в целом – от любых оппозиционных сил (нам говорят, что это «светоч демократии», мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства), – это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса.

Еще раз подчеркну, задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращение к принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены НАТО и Российская Федерация, мы готовы обсуждать всегда. Повторю, наши конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе. Очень рассчитываем, что двух лет было достаточно для того, чтобы их осознать. Там записаны совсем несложные вещи. Но согласие на эти предложения реально, на практике обеспечит небольшую, но все-таки конкретную деэскалацию обстановки.

Я уже ответил, что прекращение приближения НАТО к границам Российской Федерации – одно из обязательств, которые альянс брал на себя. Мы привыкли к тому, что западные коллеги, подписавшись в 1990-е гг. под многими правильными обязательствами, начинают их игнорировать. А когда мы предлагаем им переподтвердить то, что было заявлено, например, принцип неделимости безопасности – никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, – они уходят от этого принципа, боятся его подтвердить. Вывод очень простой: значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении Российской Федерации. Я хочу ошибаться. Для того чтобы проверить, насколько западники искренни в готовности налаживать нормальные отношения с Россией, нужны конкретные дела. «На столе» – конкретные предложения. Но ответов мы пока не видели.