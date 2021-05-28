О беседе в МИД России с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии А.Бьерде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня 2021 г. заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкин принял находящуюся с визитом в Москве вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии А.Бьерде.

В ходе беседы обсуждено текущее состояние и перспективы взаимодействия России с Группой Всемирного банка, в частности, в противодействии глобальным вызовам в области устойчивого развития, содействии восстановлению экономического роста в пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 странах и регионах. Выделена важность осуществления усилий Группы Всемирного банка на этих направлениях на деполитизированной основе с учетом конкретных потребностей и различающихся условий в отдельных странах, включая возможности совместной проектной деятельности с привлечением региональных институтов развития и передовой российской экспертизы.