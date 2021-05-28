О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня в Москве состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг, находящейся в России с визитом.

Подробно обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической сферах, углубления гуманитарных, образовательных и научных связей. Рассмотрены перспективы взаимодействия на международной арене, в том числе по линии ЕАЭС и ШОС.

В рамках визита состоялась торжественная церемония вручения ордена Александра Невского президенту Общества дружбы «Монголия-Россия», Герою Советского Союза и Герою Монголии, летчику-космонавту Ж.Гуррагче (совершил полет в космос в составе совместного экипажа 22-30 марта 1981 года).

Переговоры прошли в традиционно дружественном и доверительном ключе.