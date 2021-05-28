Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании СМИД БРИКС, Москва, 1 июня 2021 года

Добрый день, уважаемые друзья!

Всегда рад новой встрече с вами – с друзьями, единомышленниками.

К сожалению, коронавирусная инфекция не позволяет нам провести очное заседание. Хотел бы еще раз выразить солидарность с Индией и ее народом. Готовы и далее оказывать помощь в борьбе с пандемией, налаживать сотрудничество в этой сфере. Только коллективными усилиями удастся преодолеть нынешний кризис на благо народов всех стран.

Повышение нагрузки испытывают не только национальные системы здравоохранения. На фоне пандемии усилились негативные тенденции в международных отношениях, повысились конфликтный потенциал и риски разрушения системы стратегической стабильности. Национальный эгоизм, стремление обеспечить себе доминирование любыми средствами и игнорирование интересов других стран подрывают основы созданной после Второй мировой войны многосторонней системы, краеугольным камнем которой является международное право. Имею в виду Устав ООН, а не некие изобретаемые нашими западными коллегами «правила».

Возрастает количество и сложность вызовов мировому сообществу, устойчивому развитию планеты. Среди них угроза терроризма, транснациональной преступности, в том числе в цифровой сфере, изменение климата, увеличение разрыва между бедными и богатыми. Эти проблемы можно решать лишь сообща.

Сегодня мы сможем предметно обсудить всю повестку дня в духе присущего БРИКС взаимоуважения и нацеленности на результат. Наше объединение играет одну из ведущих ролей в решении глобальных проблем современности, является примером подлинной многосторонности, инклюзивной, универсальной и недискриминационной.

В этом контексте мы поддерживаем инициативу наших индийских друзей о том, чтобы министры иностранных дел стран БРИКС выступили с сильным совместным сигналом миру в пользу укрепления и реформирования многосторонней системы на незыблемой основе международного права, на основе подтверждения центральной роли в мировых делах самой универсальной и инклюзивной организации – ООН. Единый голос БРИКС по этим вопросам востребован как никогда.