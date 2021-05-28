О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с руководителем Европейского регионального бюро ВОЗ Х.Клюге

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с руководителем Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия России и ЕРБ ВОЗ, итоги 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, завершающей 1 июня свою работу. Особое внимание было уделено взаимодействию России и ВОЗ по преодолению пандемии новой коронавирусной инфекции, в частности прохождению процесса преквалификации ВОЗ российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

С.В.Вершинин подтвердил готовность к развитию дальнейшего сотрудничества России с ВОЗ и ее Европейским бюро, высказался за укрепление потенциала Организации и ее роли в архитектуре глобального здравоохранения.