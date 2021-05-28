Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг по итогам переговоров, Москва, 1 июня 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели переговоры с моей монгольской коллегой г-жой Батцэцэг.

Переговоры, по традиции, были теплыми, дружескими и доверительными. Наши добрососедские связи опираются на многолетнюю историю плодотворного взаимодействия, солидарности в кризисные годы, в том числе в годы Второй мировой войны.

Подчеркнули обоюдную нацеленность на то, чтобы и далее укреплять наши связи в духе Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного нашими президентами в Улан-Баторе в сентябре 2019 г.

В этом году празднуем знаковый юбилей – столетие установления дипломатических отношений между нашими странами. По этому поводу согласовали масштабный план совместных торжественных мероприятий и сегодня отметили, что он реализуется успешно.

В марте с.г. отмечали сорокалетие совместного полета в космос советско-монгольского экипажа. Сразу после нашей пресс-конференции мы проведем торжественную церемонию вручения ордена Александра Невского Президенту Общества дружбы «Монголия-Россия» (ОДМР), Герою Советского Союза, Герою Монголии, летчику-космонавту Ж.Гуррагче.

Выразили поддержку активизации деятельности Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Её сопредседатели провели встречу по видеосвязи в марте 2021г. Планируется полноценное пленарное заседание на основе согласованного сопредседателями содержательного протокола.

Продолжаются переговоры между Монголией и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) о возможности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли, что способствовало бы дальнейшему расширению наших экономических связей.

Проанализировали двустороннее взаимодействие в международных организациях, прежде всего в ООН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также по линии различных форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поделились нашими оценками инициатив, продвигаемых сейчас США, Австралией, Японией, по формированию т.н. Индо-Тихоокеанского региона. Показали откровенно конфронтационную подоплеку этой идеи и ее нацеленность на развал тех открытых, инклюзивных структур сотрудничества, которые десятилетиями создавались вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках участия Улан-Батора в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Поговорили о том, как наши страны борются с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В Монголии достигнут существенный прогресс. Рады, что Российская Федерация смогла внести вклад в достижение этих результатов.

Хотел бы поблагодарить г-жу Министра за содержательный и полезный для дальнейшего развития российско-монгольского стратегического партнерства разговор.