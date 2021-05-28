О выступлении Министра иностранных дел Португальской Республики А.Сантуша Силвы в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июня в Дипломатической академии МИД России состоялось публичное выступление Министра иностранных дел Португальской Республики Аугушту Сантуша Силвы перед молодыми дипломатами МИД России, студентами Академии и МГИМО на тему: «Приоритеты председательства Португалии в ЕС». После выступления Министр ответил на многочисленные вопросы как по проблематике ЕС, так и о состоянии российско-португальских двусторонних отношений.

В ходе посещения Академии состоялась отдельная беседа члена Коллегии МИД России, Ректора А.В.Яковенко с португальским Министром. Стороны обсудили итоги визита и затронули перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере образования и подготовки дипломатических кадров.

А.Сантуш Силва передал А.В.Яковенко приглашение посетить Дипломатическую академию Португалии, которое было с благодарностью принято.

В беседе принял участие Посол Португалии в России П.Визеу Пинейру.