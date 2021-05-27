Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг, Москва, 1 июня 2021 года

Уважаемая г-жа Министр,

Дорогие друзья,

Очень рады вас приветствовать в Москве.

Я знаю, что это Ваша первая зарубежная поездка после того, как Вы получили это назначение. Рассматриваем этот факт как подтверждение преемственности в наших дружеских исторических связях, которыми мы дорожим.

Российско-монгольские отношения опираются на богатые исторические традиции, включая совместную борьбу против нацизма в годы Второй мировой войны, и охватывают сегодня сферы торговли, экономики, культуры, гуманитарных, образовательных связей и взаимодействие на международной арене. Рассчитываю, что сегодня мы с Вами и с Вашей делегацией сможем подробно обсудить все эти вопросы.

Еще раз добро пожаловать. Очень рады Вас видеть.