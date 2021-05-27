Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам 6-й Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», Москва, 1 июня 2021 года

Уважаемый господин Ван И,

Уважаемый Игорь Сергеевич,

Коллеги, друзья,

Наращивание стратегического партнёрства с КНР – в числе наших безусловных, ключевых приоритетов. Это зафиксировано в утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в ноябре 2016 г. Концепции внешней политики. Признательны коллегам из Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук за организацию очередной, уже шестой по счёту, совместной конференции. Рассматриваем её как хорошую возможность для оценки состояния и перспектив двустороннего взаимодействия, его растущего влияния на положение дел в мире.

Нынешний год для нас особенный: 20 лет назад, 16 июля 2001 г., Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений – «равноправное доверительное партнёрство и стратегическое взаимодействие». Таким образом, этот, без преувеличения, исторический международно-правовой акт зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их выход на принципиально новые рубежи.

Особу отмечу, что Договор опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип «уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития». Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности друг друга. Тем самым – без создания формального военно-политического объединения – была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. По сути, российско-китайское всеобъемлющее партнёрство – это больше, чем классический военно-политический союз.

Принципиальное значение имеет положение Договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую границу в границу вечного мира и дружбы. Его включение в текст способствовало окончательному урегулированию так называемой «пограничной» проблемы и кардинально укрепило обоюдное доверие.

Уважаемые коллеги,

Значительна роль Договора в придании ускорения торгово-экономическому взаимодействию. Нам есть что предъявить общественности. За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз – с 8 млрд долларов США до 104 млрд по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более 120 млрд долларов США.

Стратегический характер приобрело партнёрство в энергетической сфере. Уже почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 2019 г. запущен газопровод «Сила Сибири». В российской Арктике с китайским участием реализуются крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа. Буквально на днях (19 мая с.г.) Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт сооружению четырех новых энергоблоков российского дизайна на АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

Поступательно наращивается кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. В условиях непрекращающихся попыток Запада сдержать технологическое развитие наших государств особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Неслучайно в 2020-2021 гг. мы проводим годы научно-технического и инновационного сотрудничества, продолжая успешную практику тематических годов.

Большую роль играет Договор и в расширении культурно-гуманитарных обменов. Такая работа всемерно способствует поддержанию отношений добрососедства, упрочению межобщественной базы российско-китайского стратегического партнёрства.

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на контакты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить. Безусловным приоритетом должно быть, на наш взгляд, содействие изучению русского языка в Китае и китайского в России, а также диалог с молодежью, которой уже скоро предстоит принять эстафету в деле развития и приумножения традиций российско-китайской дружбы.

Договор, в каком-то смысле опередивший своё время, не ограничивается рамками двусторонних связей. Его положения способствуют наращиванию нашего внешнеполитического взаимодействия. Сегодня, когда ряд государств Запада предпринимают попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру, подменить её собственным «порядком, основанным на правилах», двусторонний диалог на мировой арене особенно значим. Москва и Пекин – последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства. Такой системы, которая отражала бы культурно-цивилизационное разнообразие современного мира, естественное стремление народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на всю систему международных отношений. Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории.

С удовлетворением констатирую совпадение или значительную близость подходов Москвы и Пекина по абсолютному большинству проблем современности, включая поддержание глобальной стратегической стабильности, контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом. Мы успешно и плодотворно взаимодействуем на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, РИК, «Группа двадцати», АТЭС, ВАС. Координируем шаги в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеаризации Корейского полуострова, по иранской ядерной программе. Россия и Китай выступают за мирное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, создание там надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, основанных на внеблоковых подходах.

Сегодня и на пространстве Евразии реализуется целый ряд новаторских интеграционных проектов. Среди них – Евразийский экономический союз, китайская инициатива «Один пояс, один путь». Работа по сопряжению их потенциалов имеет хорошие перспективы. Среди прочего, она закладывает прочную основу для формирования на нашем общем континенте – от Лиссабона до Джакарты – нового геостратегического контура мира, стабильности, экономического процветания, основанного на принципах международного права и транспарентности, открытого для всех без исключения стран, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и ЕС. Именно на решение этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива Президента Российской Федерации В.В.Путина по созданию Большого Евразийского партнёрства. Ценим взаимодействие с китайскими друзьями по её претворению в жизнь скоординировано и параллельно с проектом «Один пояс, один путь».

Уважаемые коллеги,

Базовый Договор, 20-летие которого мы отметим в июле этого года, – это незыблемый фундамент российско-китайских отношений. Убеждены, что он остается живым, работающим документом, позволяющим развивать и настраивать наше стратегическое сотрудничество сообразно меняющимся реалиям новой эпохи. Эпохи, требующей от всех нас – экспертов, дипломатов и политиков – постоянного внимания к новым вызовам и возможностям, тенденциям и прогнозам. Ваша конференция – хорошая площадка для спокойного, обстоятельного, профессионального обмена мнениями и идеями, без чего трудно наметить путь вперёд и определить совместный алгоритм дальнейших действий.

Поэтому в завершение хотел бы пожелать вам плодотворных дискуссий и интеллектуальных озарений на благо укрепления добрососедства и дружбы между Россией и Китаем.

Благодарю вас за внимание.