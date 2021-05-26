Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой по итогам переговоров, Москва, 31 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Рад приветствовать в Москве коллегу А.Сантуша Силву – Министра иностранных дел Португалии.

Переговоры прошли в содержательной, доброжелательной атмосфере и были посвящены широкому кругу вопросов, касающихся нашей двусторонней повестки дня. До переговоров мы приняли участие в открытии конференции «Российского совета по международным делам» (РСМД), посвященной положению дел между Российской Федерацией и Европейским союзом. Это было особенно полезно, учитывая, что в этом полугодии Португалия председательствует в Совете ЕС.

Проанализировали двусторонние отношения за последние три года. С 2018 г. у нас состоялся обмен визитами между министрами иностранных дел, Президент Португалии М.Ребелу де Соуза посетил Российскую Федерацию и встретился с Президентом России В.В.Путиным. Обсудили, как выполняются достигнутые тогда и обсуждаемые в последующий период принципиальные договоренности, в т.ч. в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подтвердили важную роль этого механизма, особенно в согласовании и принятии мер по преодолению негативной тенденции в товарообороте, наблюдаемой в прошлом году в условиях коронавирусной инфекции. Подтвердили необходимость вывести наши экономические, инвестиционные отношения на поступательную траекторию, особо уделяя внимание потенциалу в сфере науки и инноваций.

Договорились продолжать сотрудничество в сфере здравоохранения. Ещё раз хотел бы отметить наше тесное взаимодействие в самый разгар пандемии в прошлом году. Мы получили полное сотрудничество от португальских властей в организации вывозных рейсов российских граждан, оказавшихся на территории Португалии. В свою очередь, обеспечивали беспрепятственный транзит гуманитарных грузов и медицинских препаратов, которые шли в Португалию через территорию России.

Заинтересованы в продолжении политического диалога, в том, чтобы консультации между нашими министерствами, которые весьма интенсивны, продолжались и охватывали дополнительные темы. Отметили желательность преодоления длительной паузы, образовавшейся в общении на уровне руководства парламентов двух стран. В качестве первого шага в октябре, по приглашению Комитета по иностранным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, к нам приезжает делегация соответствующей Комиссии по иностранным делам парламента Португалии. Высказались также за то, чтобы имеющиеся в каждом парламенте группы дружб возобновили контакты по своей линии.

Провели обзор договорно-правовой базы. Условились активизировать подготовку ряда документов. Отмечу готовящийся договор о социальном обеспечении, который будет охватывать вопросы пенсионных выплат, а также взаимного признания документов об образовании.

Надеемся, что постепенное снятие эпидемиологических ограничений позволит в очном режиме проводить мероприятия в культурной, гуманитарной сферах. В Москве планируются концертные выступления в рамках культурной программы председательства Португалии в ЕС.

Обсудили перспективы организации крупного мероприятия в виде российско-португальского перекрестного года, который может быть посвящен культуре, образованию, молодежным обменам.

По международной повестке дня уделили внимание вопросам, представляющим интерес с точки зрения председательства Португалии в ЕС. С нашей стороны дали характеристику происходящему в этой сфере. Подтвердили готовность нормализовать отношения, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий.

Исходим из того, что Россия и ЕС находятся рядом и несут совместную ответственность за поддержание стабильности, безопасности на общем геополитическом пространстве.

Говорили о том, что баланс интересов и общность российских и португальских подходов могли бы помочь договариваться о налаживании столь необходимого диалога в борьбе с пандемией и прочими инфекционными заболеваниями, в сфере цифровизации, «зеленой» экономики и в различных аспектах, связанных с переходом к новому технологическому укладу. Приоритеты, которые озвучила Португалия, заступая на есовскую вахту в начале этого года, вполне вписываются в обсуждаемые сегодня сферы потенциального сотрудничества. Это должны быть действительно товарищеские, коллективные усилия. Не должно появляться никаких новых разделительных линий, попыток обрести конкурентные преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров под тем или иным предлогом, как сейчас иногда приходится сталкиваться с идеями использовать в этих целях переход к т.н. зеленой экономике.

Напомнили о том, что Россия, вместе с нашими соседями, активно развивает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Есть первые контакты по техническим вопросам на уровне секретариатов, комиссий в ЕАЭС и Европейской комиссии. Думаем, что пора переходить к более предметному и широкому диалогу, раз мы находимся на одном евразийском континенте. Напомнили об инициативе Президента России В.В.Путина по формированию Большого Евразийского партнёрства с приглашением всех без исключения стран, расположенных на этом континенте.

Затронули вопросы, касающиеся отношений России и НАТО. Они были практически полностью «остановлены» после того, как на Украине состоялся государственный переворот, и натовцы поддержали тех, кто всё это совершил. Будем готовы возобновлять диалог, но он должен быть не «пустословным», не ради того, чтобы каждый раз натовцы озвучивали на заседании Совета Россия-НАТО все те абсолютно однобокие заявления, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом. Хотим, чтобы Совет Россия-НАТО концентрировался на вопросах безопасности, ради чего он и создавался. Ожидаем ответа на многие наши предложения, рассматриваемые уже более года в Североатлантическом альянсе. Их принятие могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, продолжающей осложняться, в т.ч. в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам.

Говорили об отношениях в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы (СЕ). Заинтересованы (и почувствовали взаимность со стороны наших португальских коллег) использовать объединительный потенциал этих общеевропейских, универсальных структур, не допускать их превращения в место политизированных, идеологизированных дискуссий, сведения счетов.

Обсудили и ситуацию на Востоке Украины. Призвали европейских коллег более активно воздействовать на Киев с тем, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей. Рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время.

Обменялись мнениями о том, что происходит на Ближнем Востоке, на Севере Африки в том числе в контексте сирийского кризиса, ситуации в Ливии. По всем этим вопросам заинтересованы в том, чтобы продвигались переговоры между всеми сторонами при посредничестве ООН и при поддержке внешних игроков, способных оказать соответствующее влияние на достижение позитивного результата.

Весьма признателен нашим португальским коллегами за хорошую совместную работу.

Вопрос (перевод с португальского. Задан обоим министрам): Между Россией и Португалией существуют прекрасные взаимоотношения. Председательство Португалии в ЕС позволяет ещё больше сблизить две страны, но в последние полгода мы видим, что отношения между Россией и ЕС постоянно ухудшаются, примером чему может служить последнее предложение отключить Россию от банковской системы СВИФТ, которое появилось вчера. Это предложение имеет под собой какое-то будущее или это принятие желаемого за действительное? Как вы сейчас в целом оцениваете диалог между Россией и Европейским Союзом? Этот диалог концентрируется на попытках показать друг на друга пальцем, предъявить какие-то обвинения или все-таки он нацелен на то, чтобы искать решения и компромиссы, которые могли бы быть приняты обеими сторонами?

С.В.Лавров: Отключение России от системы СВИФТ – это не новое предложение. Если вчера кто-то опять об этом упомянул, то это повторение призывов, которые звучат уже не один месяц, а может и не один год. В поисках дополнительных возможностей наказать Россию упоминается в т.ч. и эта тема. Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, вообще владельцами системы СВИФТ, и какие рычаги, методы давления на них могут оказываться.

Эта система долгое время позволяла и продолжает позволять обслуживать экономические связи и интересы многих стран, в т.ч. стран-членов Евросоюза, других западных стран, Российской Федерации. Но мы также понимаем, что Евросоюз, да и Запад в целом уже не раз доказывал в конкретных делах, что партнёр он ненадёжный. И могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения.

Сегодня мы с г-ном министром выступали на конференции РСМД, посвящённой отношениям между Российской Федерацией и Европейским Союзом, а точнее тому, что сейчас происходит между Россией и ЕС. Г-н министр в своём интересном выступлении среди тех принципов, которыми нужно руководствоваться подчеркнул необходимость добросовестно выполнять договорённости, которые ранее были заключены.

Вот конкретный пример – «Северный поток – 2». Все контракты были подписаны до того, как в Евросоюзе появилось желание этот проект осложнить. Юристы Еврокомиссии высказали официальное мнение, что «Третий энергопакет», который был модифицирован специально для того, чтобы затруднить осуществление «Северного потока – 2» не покрывает «Северный поток – 2», потому что все бумаги, все документы по этому проекту были согласованы до того, как соответствующие положения этой «энергодирективы» вступили в силу. Юристы сделали официальное заключение. Но тогдашнее руководство Еврокомиссии тем не менее приложило все усилия, чтобы исключительно по политическим соображениям ввести требования новой «энергодирективы» задним числом в отношении «Северного потока – 2». Поэтому ничего не исключаем.

Хотели бы, как сказал г-н Министр, чтобы все выполняли договорённости, которые были заключены, в т.ч. и Минские договорённости, об этом мы сегодня тоже говорили. Примеров можно приводить немало. Уверен, что российское Правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения на случай, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Недавно было заседание Евразийского межправительственного совета, и там обсуждались в т.ч. и вопросы более полного использования национальных валют в расчётах и в целом перехода на валюты, которые не будут зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют Соединённые Штаты уже на протяжении многих лет.

Что касается перспектив наших отношений с Евросоюзом, то мы достаточно понятно в своих вступительных заявлениях об этом упомянули. Россия, я ещё раз хочу это подтвердить, готова и заинтересована в нормализации этих отношений. Мы – соседи, часть огромного и быстрорастущего геоэкономического пространства – Евразии. Этот континент сейчас является локомотивом мировой экономики, и не использовать сравнительные преимущества, вытекающие из нашего соседнего расположения на этой части земной суши было бы недальновидно.

Но возобновить нормальные отношения мы готовы исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, баланса интересов и без каких-либо ультиматумов или односторонних предварительных условий (наподобие того, что нам постоянно выдвигают относительно необходимости для России выполнить Минские договорённости). Это абсурдно, и все это понимают. Тем не менее, учитывая действующий в Евросоюзе принцип солидарности, консенсуса русофобское агрессивное меньшинство заставляет всех остальных придерживаться этого абсурдного положения о необходимости для России выполнять Минские договорённости каждый раз, когда обсуждается эта тема на заседаниях в Европейском совете. Мы хотим нормальных, взаимовыгодных отношений. Хотим, чтобы товарооборот вернулся к показателям 2013 г. и превысил тот уровень. Сейчас он в два раза меньше, чем был в 2013 г., и это не пандемия решающую роль здесь сыграла. Надеемся, что в Евросоюзе всё-таки идеологизированная повестка дня по отношению к России сменится на здравую.

Вопрос: Многие до сих пор считают, что невозможно осуществлять коллективную безопасность без участия России, как недавно заявил Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас. Какие приоритеты у Москвы? Какие необходимы «основы», позволившие бы избавиться от мешающих факторов осуществления коллективной безопасности в Европе?

С.В.Лавров: Если Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас так сказал, то я это приветствую. Замечу, что какое-то время назад он и Канцлер ФРГ А.Меркель говорили о том, что защитить Германию невозможно без США и НАТО. Видите, вызревает комплексный подход к обеспечению европейской безопасности. Полезно, что мысли идут в этом направлении.

Что касается нас, то оптимальным путём продвижения к урегулированию всех проблем, рисков и угроз в Европе, Евроатлантике, на данном этапе видим выполнение заключённых ранее договорённостей. Это документы, которые принимались в рамках ОБСЕ: и Парижской хартии для новой Европы, и Декларации Стамбульского саммита 1999 г., а также Основополагающего акта Россия-НАТО. Во всех этих документах содержатся принципы обеспечения безопасности коллективными усилиями, непередвижения разделительных линий и принципы, позволяющие участвовать в диалоге не только всем странам (в данном случае членам ОБСЕ), но и всем организациям, существующим на этом пространстве и действующим в сфере безопасности, включая НАТО, ЕС, СНГ, ОДКБ. Ничего из того, о чем я сейчас сказал, западные партнеры в ОБСЕ и Совете Россия-НАТО не хотят сейчас выполнять.

В том, что касается Основополагающего акта Россия-НАТО, его грубо нарушают: передвигают на Восток военную инфраструктуру, обеспечивают присутствие существенных боевых сил, оправдывая это тем, что это делается на ротационной, а не постоянной основе. Кто-то из натовских деятелей обмолвился, что они будут обеспечивать «постоянное ротационное присутствие». За такими «жонглированиями» словами скрывается стратегия, которая реализуется «на земле» в реальных делах, в т.ч. и в металле. Если верен тезис, который мне очень по душе, о необходимости для всех нормальных стран выполнять то, о чём договорились, тем более под чем подписались первые лица, то я бы считал возможным остановиться на данном этапе. Это было бы неплохим фундаментом для рассмотрения новых дополнительных договорённостей в этой сфере.

Около двух лет в НАТО не рассматриваются конкретные предложения, переданные по линии нашего Генерального штаба Вооруженных сил и заключающиеся в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты военные учения от линии соприкосновения России и НАТО как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них мы пока ответа не получили. Надеюсь, пока.

Вопрос: Президент США Дж.Байден сказал, что на российско-американском саммите в Женеве хотел бы обсудить вопрос прав человека: «Я ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему (В.В.Путину) нарушать эти права». Готова ли Россия обсуждать с США свои внутренние проблемы в области прав человека? У Москвы есть желание предъявить претензии Вашингтону в этой сфере? Обсуждалась ли сегодня правочеловеческая тематика? Считаете ли Вы легитимным желание европейской стороны обсудить эту тему?

С.В.Лавров: Если я правильно помню, то Дж.Байден сказал, что он обязательно поднимет тему прав человека в контактах в лидером КНР и с нашим президентом. Как он объяснил, на правах человека, на этих ценностях построена вся государственная система США. Мимо этих вопросов они проходить не могут. По этой логике у нас тоже есть ценности, на которых построено наше государство и общество. Они предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым западными коллегами в практической деятельности.

Готовы разговаривать. У нас нет запретных тем: будем обсуждать всё, что считаем нужным. Ответим на вопросы американской стороны. Это касается и прав человека. Сегодня обсуждали с А.Сантушем Силвой, что необходимо по-честному, на равноправной основе подходить к рассмотрению озабоченностей в сфере прав человека, которые возникают у какой-то стороны по отношению к другим. По нашему общему убеждению, оптимальным форматом является Совет ООН по правам человека. При его создании была достигнута договоренность о проведении на универсальной основе периодических обзоров положения дел с правами человека в каждой стране-члене ООН. Португалия уже несколько раз подвергалась этой процедуре, Россия тоже. По итогам соответствующей стороне передаются рекомендации в большом количестве, на которые в течение какого-то периода необходимо дать ответ. Это нормальный цивилизованный диалог.

Готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в объемах, предусмотренных универсально достигаемыми документами в этой или в иной сфере. Это будет опираться только на международное право. Не будем согласны брать за основу продвигаемую концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Как мы сегодня выяснили, это очень дискриминационная концепция, которая позиционирует Запад как «законодателя мод» во всех областях, а все остальные должны этой «моде» следовать.

Подробно говорили об этом, привели конкретные примеры. Готовы обсуждать и проблемы, существующие в США. Следим за преследованием лиц, обвиняемых в беспорядках 6 января с.г. Много происходит, в том числе с точки зрения прав человека, оппозиции и защиты ее интересов. Подробнее о подготовке к саммиту и о самом саммите будет рассказано по линии пресс-службы Кремля и Белого дома.

Вопрос (адресован А.Сантушу Силве): Во вступительной части Вы сказали, что между НАТО и Россией есть трения. В этой связи заявили о важности политического диалога. Стоит ли трактовать Ваши слова как то, что Португалия выступает за возобновление политического диалога между Россией и НАТО и военного, фактически полностью замороженного в 2014 г.?

С.В.Лавров (добавляет после А.Сантуша Силвы): Я бы призвал не забывать и про все остальные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Прежде всего, я бы акцентировал право, о котором сегодня пока еще не говорилось, – право на жизнь. Надеюсь, западные коллеги будут помнить, что это самое важное для человека, кем бы он ни был, где бы ни жил. Не будем больше допускать повторения трагедий, произошедших в Ираке, в Ливии, в бывшей Югославии, когда это право нашими коллегами по НАТО было растоптано самым грубым и незаконным образом.

Что касается галстука. В России пока не было председательства в ЕС, а в СНГ и в ОДКБ мы не догадались шить специальные галстуки. Попробуем. Искренне рад, что А.Сантуш Силва перепутал (а может сознательно) и взял галстук 2007 г. Сейчас бы очень хотелось вернуться в атмосферу, которая существовала между Россией и ЕС в 2007 г.