О встрече Генерального директора МИД России С.Ю.Вязалова с Постоянным секретарем Министерства по иностранным и европейским делам Мальты К.Кутаяром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 мая 2021 г. в МИД России состоялась встреча Генерального директора МИД России С.Ю.Вязалова с Постоянным секретарем Министерства по иностранным и европейским делам Республики Мальта К.Кутаяром.

В ходе рабочей встречи, прошедшей в конструктивном ключе, подробно обсуждены пути урегулирования вопроса об условиях размещения дипмиссий России и Мальты, а также перспективы подготовки соответствующего двустороннего межправительственного соглашения.