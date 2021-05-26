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31.05.2118:18

О встрече Генерального директора МИД России С.Ю.Вязалова с Постоянным секретарем Министерства по иностранным и европейским делам Мальты К.Кутаяром

1106-31-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 мая 2021 г. в МИД России состоялась встреча Генерального директора МИД России С.Ю.Вязалова с Постоянным секретарем Министерства по иностранным и европейским делам Республики Мальта К.Кутаяром.

В ходе рабочей встречи, прошедшей в конструктивном ключе, подробно обсуждены пути урегулирования вопроса об условиях размещения дипмиссий России и Мальты, а также перспективы подготовки соответствующего двустороннего межправительственного соглашения.

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